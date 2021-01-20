Dik yokuştan inmeye çalışan kadın sürücü, aracın kontrolünü kaybedince park halindeki araca saplandı. Cipin şaha kalktığı anlar kameraya yansıdı.

Pazar günü saat 19.00 sıralarında İstanbul Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde kar yağışı esnasında 34 HY 0805 plakalı Audi Q3 marka cip ile seyreden Mehtap Bilici, dik yokuştan inmek istedi.

Yağış nedeniyle kayan arabayı tutamayan kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan cip, kaldırıma çıkarak park halindeki 3 araca çarptı.

CİP ŞAHA KALKTI

Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Cipin şaha kalktığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane'de kontrolü kaybeden kadın sürücü, kaza yaptı VİDEO



FİLM SAHNELERİNİ ARA TMADI

Görüntülerde, kontrolden çıkan lüks cip havalanarak park halindeki araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç, önündeki araca çarpıyor.

Cip ise çarpma sonucu durabiliyor. Paniğin yaşandığı görülen kazada vatandaşlar gelerek aracın kapısı açıyor. İçerisindekiler ise panikle araçtan inerek sokaktaki bir eve sığınıyor.

ARACA SAPLANDI

Öte yandan, kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, inceleme yaparak tutanak tuttu.

Cipin araçlara çarpması nedeniyle sokaktaki binanın korkuluklarında da maddi hasar meydana geldi.



