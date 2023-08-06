İHA
Trafikte çıkan kavgaların ardı arkası kesilmiyor…
Yeni olay yeri, İstanbul’un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi…
Geçtiğimiz perşembe günü saat 10.30 sularında seyir halinde olan araçlardan biri, diğerinin önüne hızlı çıkınca iki araç burun buruna geldi.
Kadına yumruk attı
Bunun üzerine sürücülerin araçlarından indi…
Sonrası kavga, kıyamet…
Sürücülerden biri, diğer sürücünün yanında bulunan kadına yumruk attı.
Ve arbede çıktı.
Sürücüyü yere devirdi
Arbede sırasında şahıs, bu sefer diğer sürücüyü yumruğuyla yere devirdi.
Kavganın ardından saldırgan sürücü, aracına binerek kaçarken, kadın kısa süre aracın peşine koşmaya çalıştı.
Yaşananlar kamerada
Çevredeki vatandaşlar, kavganın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Tüm bu yaşananlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.