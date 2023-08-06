Kağıthane’de ‘önüme hızlı çıktın’ kavgası Trafik kavgalarının bitmediği İstanbul’da yumruklar havada uçuştu. Sürücülerden biri, önce diğer sürücünün yanındaki kadına yumruk attı, ardından o sürücüyü de attığı yumrukla yere devirdi. Saldırgan sürücü, olay yerinden hızla kaçtı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Trafikte çıkan kavgaların ardı arkası kesilmiyor… Yeni olay yeri, İstanbul’un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi… Geçtiğimiz perşembe günü saat 10.30 sularında seyir halinde olan araçlardan biri, diğerinin önüne hızlı çıkınca iki araç burun buruna geldi. Kadına yumruk attı Bunun üzerine sürücülerin araçlarından indi… Sonrası kavga, kıyamet… Sürücülerden biri, diğer sürücünün yanında bulunan kadına yumruk attı. Ve arbede çıktı. Sürücüyü yere devirdi Arbede sırasında şahıs, bu sefer diğer sürücüyü yumruğuyla yere devirdi. Kavganın ardından saldırgan sürücü, aracına binerek kaçarken, kadın kısa süre aracın peşine koşmaya çalıştı. Yaşananlar kamerada Çevredeki vatandaşlar, kavganın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Tüm bu yaşananlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.