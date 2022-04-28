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    Kağıthane’de pitbull saldırısı kamerada

    Bir kadının parka gezmeye götürdüğü köpeği, sokak ortasında pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dehşeti yaşayan kadın, kovalanan ve yaralanan köpeğini pitbullun ağzından tekmeleyerek kurtardı.
    • 28.04.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 11:14
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    Kağıthane’de pitbull saldırısı kamerada

    İstanbul’un Kağıthane ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü saat 11.00 sıralarında evinden çıkan Emine T., “papi” ismindeki “çivava” cinsi köpeğini, bir parka götürmek istedi.

    Kadın başına geleceklerden habersiz bir süre ilerledi.

    O esnada aynı sokakta yürüyen bir şahsın tuttuğu köpeklerden pitbull cinsi olanı, kadının köpeğine saldırmaya başladı.

    Pitbullu güç bela zapt etti

    Yokuş aşağıya devam eden saldırıda kadının köpeğinin tasması koparken, köpeği kurtarmak için sahibi pitbulla tekme attı.

    Sahibi pitbullu güç bela zapt ederken, bu kez de diğer köpek kadının kaçan köpeğini kovaladı.

    Kağıthane’de pitbull saldırısı kamerada VİDEO

    Köpeğini kurtarmak için tekme attı

    Dehşeti yaşayan kadının peşine düştüğü köpeği, korkudan bir minibüsün altına girdi.

    Kadın köpeğini kurtarmak için diğer köpeğe de tekme attı.

    Korku dolu anlar yaşayan kadın köpeğini kurtarırken, şahıs ise pitbullu ve diğer köpeği alarak kayıplara karıştı.

    Kağıthane’de pitbull saldırısı kamerada #1

    Şikayet etti, aramalar başladı

    Olayın ardından Emine T. emniyete giderek şikayette bulundu.

    Harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    Şahsı adım adım takip eden polis ekipleri, İsmet İnönü Caddesi üzerinde olduğunu tespit etti.

    Kağıthane’de pitbull saldırısı kamerada #2

    Kıskıvrak yakalandı

    Devam eden çalışmalarda pitbullun sahibi Emrah O. (32) Kağıthane polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, pitbull köpeğin sahibi olduğunu ve olayın yaşandığını da itiraf etti.

    Kağıthane’de pitbull saldırısı kamerada #3

    Para cezası ile serbest bırakıldı

    Pitbull cinsi köpeğe Kağıthane Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

    Sahibine ise “Hayvanları Koruma Kanunu” çerçevesinde 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı.

    Kağıthane’de pitbull saldırısı kamerada #4

    Yaralı köpek tedavi altında

    İHA’nın haberine göre suç kaydı kabarık olan Emrah O., “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Saldırıda yaralanan köpek de, sahibi tarafından Gültepe Mahallesi’ndeki bir veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

    Kağıthane’de pitbull saldırısı kamerada #5

    Kağıthane’de pitbull saldırısı kamerada #6

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