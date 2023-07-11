Kağıthane'de sokak ortasında bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti İstanbul Kağıthane'de geçimini hurda toplayarak sağlayan 52 yaşındaki Hikmet Aydoğan, sokak ortasında tartıştığı kişilerce bıçaklandı. Aydoğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

İstanbul'da yaşanılan kavgada kan aktı.

Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda Hikmet Aydoğan (52), kaldırımda yürürken karşılaştığı kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ile tartışmaya başladı.

Bıçaklayıp kaçtılar

Bir süre devam eden tartışma sırasında tartıştığı kişiler, Aydoğan'ı karnından bıçaklayarak kaçtı. Hikmet Aydoğan'ın kanlar içinde yere yığıldığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybettiği öğrenilen Aydoğan'ı, ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırdı. Hikmet Aydoğan'ın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hikmet Aydoğan'ın zihinsel engelli olduğu öğrenildi.