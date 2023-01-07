Sokak ortasında maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan Cihan B.'nin yaralandığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde Cihan B. isimli bir şahıs Eylül 2022’de maskeli bir şahıs tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Cihan B., saldırıda iki ayağından da yaralandı. Çevredeki vatandaşlar Cihan B.’ye ilk müdahaleyi yaparken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay anları kamerada

DHA’nın haberine göre; yaşanan anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, iki ayağından yaralanan Cihan B. ve arkadaşının koşarak kaçmaya çalıştığı ancak ayakta kalamadığı, mahalle sakinlerinin ilk müdahaleyi yapması sonrası Cihan B.’nin ambulansla hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Kağıthane'de, sokak ortasında silahlı saldırı anları kamerada



“Kemerimi çıkararak iki ayağına da müdahale ettim”

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan İdris Aksungur "Dört beş el silah sesi duyduk, dışarı çıktık. Vurulan kişiyi mahallemizden tanıyoruz. Yaralı olduğunu görünce müdahale ettik. Kemerimi çıkararak iki ayağına da müdahale ettim. Daha sonra da abileri gelip hastaneye götürdüler." dedi.