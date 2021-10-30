Kağıthane'de sopa ve dubalı market baskını

Akraba olan kağıt toplayıcılar, “İçeriye toz giriyor” uyarısında bulunan market sahibinin iş yerini bastı. Sopa ve dubaların havada uçuştuğu olayda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde, market önünden atık karton toplayan kağıtçılar ile market sahibi Serdar A. arasında tartışma çıktı.

Serdar A., gruba toz çıkardıkları gerekçesiyle gitmelerini söyledi.

AKRABALARIYLA MARKETİ BASTILAR

Bunun üzerine bölgeden ayrılan kağıt toplayıcılar bir süre sonra akrabalarını da alarak ellerinde sopa ve dubalarla marketi bastı. Müşteriler ve market sahibi, önce grubu sakinleştirmeye çalıştı. Kağıt toplayıcıların saldırısı üzerine market sahibi de karşılık verince ortalık karıştı.

Müşteriler kavgayı ayırmak için kağıt toplayıcıları marketin dışına çıkartmaya çalışırken, taraflar ise birbirlerine sopalarla vurmaya devam etti. Bir süre sonra saldırganlar, markettekiler tarafından dışarı atıldı.

4 SALDIRGAN GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketin güvenlik kamerasını inceleyerek şahısların Ferhat G. (17), İbrahim G. (18), Hamit G. (46) ve Sedat G. (23) olduğunu belirledi.

Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde şahısların 44 AAY 965 plakalı kamyonetle geldiklerini tespit etti. Çalışmalarını hızlandıran Kağıthane polisi, Gölcük Sokak içerisinde şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

"'PİSLİK DÖKMEYİN' UYARISI YÜZÜNDEN SOPAYLA DÖVDÜLER"

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Kartoncular esnaf abimize terbiyesizlik yapmışlar yani kapısının önünde karton, pislik falan çırpmışlar. Esnaf abimiz de diyor ki, ‘Kardeşim burada yapma çünkü kapı devamlı açık olduğu için iş yerine de toz geliyor.’ Daha sonra kağıt toplayıcı şahıs gidip yanına 5-6 kişi alıp geri geliyor ve esnaf abimize saldırıyorlar. Ortada esnafın bir günahı yok, adamın alakası olan bir durum değil. Hatta oradaki diğer esnafın iş yerinden attığı kartonları da al diyor, onları da veriyor ama buna rağmen pisliklerini falan dökünce sözlü bir şekilde uyarıyor. Dükkanına insanların geldiğini müşterilerin olduğunu orada pislik çırpmaması gerektiğini söylüyor ve daha sonra kağıt toplayıcı yanına 5-6 kişi alıp geliyor ve esnaf abimize saldırıyorlar. Adam dükkanının kasasında dururken ellerinde duba ve sopalarla gelip saldırıyorlar."

Öte yandan yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Kağıthane'de sopa ve dubalı market baskını

