Kağıthane'de yaşayan vatandaşlar isyan ediyor: Taciz var, hırsızlık var

Madde bağımlıları bölgeyi yaşanmaz hale getirdi. Cami tuvaletlerinde uyuşturucu kullanan şahıslar, mahallelinin arabalarına da zarar veriyor.

İstanbul Kağıthane'de bölge sakinleri, asayiş olayları nedeni ile kabus dolu günler yaşıyor.

Mahalle sakinleri her güne korkuyla başlıyor.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYORLAR

Vatandaşlar, gece saatlerinde park halindeki araçlarının camlarının kırılmasından cami tuvaletlerinde uyuşturucu kullanılmasına, kadın tacizlerinden hırsızlığa birçok olaydan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Çevredekiler evlerine giderken can ve mal güvenliğinden endişe duyduklarını da belirtti.

"ZARAR VEREN KİŞİNİN YAKALANMASINI İSTİYORUM"

Aracının aynası kırılan Murat Bayraktar, "Benim aracımın aynasına vurmuş bir kişi. Bu sokaktaki 3-4 aracın aynalarına vurarak gidiyor. Karakola şikayet ettik ama ayna önemli bir parça olduğu için ben kendi imkanlarımla yaptırdım. Bu sıralar Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde, camilerin lavabolarında uyuşturucu kullanıyorlar. Bu şekilde araçlara zarar veriyorlar. Bu tip olaylar yaşanmaya başladı son zamanlarda. Benim bu arabaya masrafım bin, bin 500 lira oldu. Ben aynamı yaptırdım ama zarar veren kişinin de yakalanmasını istiyorum.

Ben 20-25 senedir bu mahalledeyim. Kadın arkadaşlarımız da işlerinden evine geliyor, ürperme ve korku halinde buralardan geçme durumu yaşanıyor. Caminin lavabosunda uyuşturucu içildiğini defalarca gördük. Biz bu durumlardan kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.

"HIRSIZLIK, KADINLARA TACİZ OLUYOR"

Gürsel Mahallesi'nde oturan İbrahim Çırman, "Tekme atan şahıs araçlara bayağı bir zarar vermiş. Böyle şeyler mahallemizde devamlı oluyor. Hem de bu mahalle adliyenin hemen aşağısında. Ona rağmen bayağı olay oluyor burada. Bu olay gibi olaylar gerçekleşiyor, hırsızlıklar oluyor, kadınlara taciz oluyor, her şey oluyor." şeklinde konuştu.

























