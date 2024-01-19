Kağıthane'deki tatlıcı dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Silahlı saldırıdan sığınarak tatlıcıya giren kişi burada bacağından yaralandı. Kameraya saniye saniye yansıyan görüntülerin yeni detaylarına ulaşıldı.

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DHA

İstanbul Kağıthane'de panik dolu dakikalar yaşandı.

Olay, yaklaşık bir ay önce Sultan Selim Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde bulunan bir tatlıcıda meydana geldi.

İddiaya göre Ersan Akpınar, oğlunu yaraladığını iddia ettiği Yasin Adanır’ı sokakta görünce silahını çekerek kovalamaya başladı.

Kaçamayacağını anlayan Adanır, bir tatlıcıya sığındı. Ancak peşinden tatlıcıya giren Akpınar, tehditler savurarak Yasin Adanır'ı bacağından vurdu.

"Hepinizi bitireceğim"

O anlara ait görüntüler, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Akpınar'ın 'Hepinizi bitireceğim' diye bağırdığı, Yasin Adanır’ın ise, ‘Abi vallahi yemin ederim ben değilim’ dediği duyuluyor.

Gözaltına alındı

Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği Ersan Akpınar’ı yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırıya uğrayan Yasin Adanır'ın ise eski bir suçtan aranması olduğu için tutuklandığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)