Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü! Baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı... Tır kazasının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, bu sırada bir aracın çarpması sonucu şehit düştü. Acı haber şehidin ailesine ulaştırıldı.

İHA

Afyonkarahisar'da görev yapan 33 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu.

Sultandağ ilçesinde yol güvenliği için önlem almak isteyen Tatlı, bir aracın çarpması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehadete ulaştı.

Kazaya sebep olan sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş şehit ateşiyle kavruldu

Eşi polis memuru ve 1 çocuk babası olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tatlı’nın acı haberi, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesindeki babaevine ulaştı.

Şehidin Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesi'ndeki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Ailesini depremde kaybetti

Şehidin kardeşlerinden Hatay'da komiser olarak görev yapan Özkan Tatlı'nın, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler de ailesi ile birlikte vefat ettiği öğrenildi.

Şehidin ablasının eşinin de depremden önce trafik kazasında vefat ettiği, ailesi ile birlikte Döngele Mahallesi'nde yaşadığı belirtildi.