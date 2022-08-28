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    Kahramanmaraş’ta 1 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı

    Geçirdiği trafik kazasında refüjdeki ağaca çarpan Batuhan Kılınç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kılınç ile 1 ay önce evlenen eşi, gözyaşı döküp eşinin yanından ayrılmadı.
    • 28.08.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 10:07
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    Kahramanmaraş’ta 1 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı

    Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, çalıştığı yerde başkasına ait olan otomobille yola çıkan Batuhan Kılınç, sabah saat 05.10 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kılınç, orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, ikiye ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kılınç’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    İHA’nın haberine göre, Kılınç ile yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenilen Fatmanur Kılınç, eşinin elini tutarak yanından ayrılmadı.

    “Ben bırakmak istemiyorum onu”

    Kocasının yanında ağıtlar yakan genç kadın, “Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu.” dedi.

    Genç kadını, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

    Kahramanmaraş’ta 1 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı ViDEO

    Kahramanmaraş’ta 1 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı #1

    Cansız bedeni morga kaldırıldı

    Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından genç sürücünün cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde morga kaldırıldı.

    Kazada ağaca sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Kahramanmaraş’ta 1 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı #2

    Kahramanmaraş’ta 1 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı #3

    Kahramanmaraş’ta 1 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı #4

    Kahramanmaraş’ta 1 aylık evli çifti trafik kazası ayırdı #5


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