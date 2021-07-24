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Kahramanmaraş’ta 1 kadını ve 3 çocuğu kurtarırken boğuldu

Kahramanmaraş’ta 1 kadını ve 3 çocuğu kurtarırken boğuldu

Serinlemek için göle giren anne ve 3 çocuğu bir süre sonra çırpınmaya başladı. Anne ile çocukları kurtaran Serhat Deveci, boğularak hayatını kaybetti.