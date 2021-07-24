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- Kahramanmaraş’ta 1 kadını ve 3 çocuğu kurtarırken boğuldu
Kahramanmaraş’ta 1 kadını ve 3 çocuğu kurtarırken boğuldu
Serinlemek için göle giren anne ve 3 çocuğu bir süre sonra çırpınmaya başladı. Anne ile çocukları kurtaran Serhat Deveci, boğularak hayatını kaybetti.
- DHA
- 24.07.2021 - 17:25
Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi'nde, D.B. (31) isimli kadın çocukları V.B., (11), D.B., (8) ve A.B. (7) ile serinlemek için Kısıklı Vadisi'ndeki göle girdi.
D.B. ve çocukları bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden göl kenarındaki akrabaları Serhat Deveci (42) yardıma koştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Deveci hem kadını hem çocukları tek tek kıyıya çıkardı ancak kendisi gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Ekipler, Sedat Deveci’nin cansız bedenine ulaştı.
Sedat Deveci'nin cenazesi, otopsinin ardından Gaziantep'te toprağa verildi.