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    Kahramanmaraş’ta 1 kadını ve 3 çocuğu kurtarırken boğuldu

    Serinlemek için göle giren anne ve 3 çocuğu bir süre sonra çırpınmaya başladı. Anne ile çocukları kurtaran Serhat Deveci, boğularak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 24.07.2021 - 17:25
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    Kahramanmaraş’ta 1 kadını ve 3 çocuğu kurtarırken boğuldu

    Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi'nde, D.B. (31) isimli kadın çocukları V.B., (11), D.B., (8) ve A.B. (7) ile serinlemek için Kısıklı Vadisi'ndeki göle girdi.

    D.B. ve çocukları bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

    Durumu fark eden göl kenarındaki akrabaları Serhat Deveci (42) yardıma koştu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Deveci hem kadını hem çocukları tek tek kıyıya çıkardı ancak kendisi gözden kayboldu.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Kahramanmaraş’ta 1 kadını ve 3 çocuğu kurtarırken boğuldu #1

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Ekipler, Sedat Deveci’nin cansız bedenine ulaştı.

    Sedat Deveci'nin cenazesi, otopsinin ardından Gaziantep'te toprağa verildi.

    Kahramanmaraş’ta 1 kadını ve 3 çocuğu kurtarırken boğuldu #2

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