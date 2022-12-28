Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü devrildi. 12 kişinin yaralandığı kaza, araçtaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan U.K. idaresindeki 46 H 0006 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Güzelyurt Mahallesi'nde refüje çıktı.

Refüjdeki direğe ve ağaca çarparak devrilen özel halk otobüsünde can pazarı yaşandı.

Feci kaza kamerada

Kazada, otobüs sürücüsüyle birlikte 12 kişi yaralanırken; kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve kaza yapması, daha sonra da yolcuların da panik içinde etrafa savrulması yer aldı.

Öte yandan kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta 12 kişinin yaralandığı kaza kamerada VİDEO



Hayati tehlikeleri bulunmuyor

Yaralılar, 112 ambulanslarınca Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Sütçü İmam Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA’nın haberine göre tedavileri süren yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.