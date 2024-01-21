Kahramanmaraş'ta ablasını depremde kaybetti: Bu acı anlatılmaz 6 Şubat depreminde Ebrar Sitesi Hazal Apartmanı'nda ablası Emine Akyol ve yeğenleri Saniye ve Ahmet Avgın'ı kaybettiğini söyleyen Ayla Eskitütüncü, yaşadığı acıyı anlattı.

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İHA

6 Şubat depreminde Ebrar Sitesi Hazal Apartmanı'nda ablası Emine Akyol ve yeğenleri Saniye ve Ahmet Avgın'ı kaybeden Ayla Eskitütüncü, yaşadıklarını anlattı.

Acısının tarif edilemez olduğunu söyleyen Eskitütüncü, "Ablam eniştemi çok severdi ve sürekli rüyasına girdiğini söylerdi. Enişteniz beni çağırıyor derdi ve eniştem vefat edeli 2 yıl oldu. Eniştemin ölüm yıl dönümünde ablamı kaybettik" dedi.

"Eniştemin ölüm yıl dönümünde ablamı kaybettim"

Ablasının ve yeğenlerinin cenazesine 5. gün ulaşabildiklerini söyleyen Eskitütüncü, "6 Şubat asrın felaketinde Ebrar Sitesi Hazal Apartmanı'nın 2. katında ablamı ve iki yeğenimi kaybettim. Ablam ve yeğenlerimin cenazesine 5. gün ulaşabildik. Yağmur, çamur, soğuk demeden sabah erkenden geliyorduk çalışma bitene kadar oradaydık. Cenazelere 5 gün akşama doğru ulaşabildik.

Ablam eniştemi çok severdi. Sürekli rüyasına girdiğini söylerdi. Ablam 'enişteniz beni çağırıyor' derdi. Eniştem ise vefat edeli 2 yıl oldu. Eniştemin ölüm yıl dönümünde ablamı 6 Şubat depreminde kaybettik" ifadesini kullandı.

Eskitütüncü, "Depremden bir gün önce ablamla beraberdik. Çaylar içtik, sohbetler ettik. O sohbet esnasında da eniştemi ne kadar çok sevdiğinden bahsetmişti. Rüyasında gördüğünü ve onu çağırdığını söyledi. 6 Şubat asrın felaketinde eniştemin ölüm yıl dönümünde ablamı kaybettik ve ablam çok sevdiği eşine kavuştu" dedi.

"Bu boşluk anlatılamaz" diyen Eskitütüncü, "Ben 16 yaşında annemi kaybettim. Depremde kaybettiğimiz ablam bizim en büyüğümüzdü ve ben onu annem yerine koymuştum. Ben ablamı çok seviyordum ve bu boşluk anlatılamaz. Biz o depremin büyüklüğünü 4.17'deki asrın felaketinin büyüklüğünü dışarı çıktığımızda anladık. Ablamdan haber alamamıştık.

Daha sonra haber aldığımızda binanın hemen yıkıldığını öğrendik. Bu acı anlatılamaz. Halen ablam çıkıp gelecekmiş gibi hissediyoruz. Ablam hayat dolusu biriydi. Bu acı nasıl geçer bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)