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Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor Kahramanmaraş merkezli depremde hasar alan binalar, can güvenliğinin sağlaması için boşaltıldı ve kontrollü bir şekilde yıkılıyor.