AA
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı iki depremin izleri silinmeye devam ediliyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ekipler, ağır hasarlı binaların yıkımını kontrollü olarak sürdürüyor.
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Aslan Bey ve Yahya Kemal mahalleleri
Dulkadiroğlu ilçesinde ekiplerin çevresinde önlem aldığı Aslan Bey ve Yahya Kemal mahallelerindeki bazı hasarlı yapıların kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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