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DHA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi’nde korkunç bir kavga yaşandı.

Ökkeş Altıntaş, komşusu Ali Bulut’un tarlasından yol geçirmek istedi.

Bulut, yola izin vermeyince taraflar arasında önce tartışma sonra da kavga çıktı.

Yakınlarının da dahil olduğu kavgada taraflar, birbirine sopa ve sandalyelerle saldırdı.

7 KİŞİ YARALANDI

Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kavgada 7 kişi, aldıkları darbelerle yaralandı.

Kavga, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken yaralılar hastanelere kaldırıldı, 2 kişi ise gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ahmet Altıntaş ile Ömer Bulut, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.