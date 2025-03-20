Kahramanmaraş'ta ambulans kaza yaptı
İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan-Nurhak karayolu üzerinde meydana gelen kazada, ambulans seyir halindeyken, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Bunun üzerine, ambulans kaza yaptı.

3 YARALI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisini araçtan itfaiye ekipleri çıkarttı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralı sağlıkçılar, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Öznur Kaya
Editor