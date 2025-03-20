Kahramanmaraş'ta ambulans kaza yaptı

İHA
Kahramanmaraş'ın Elbistan-Nurhak karayolu üzerinde meydana gelen kazada, ambulans seyir halindeyken, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Bunun üzerine, ambulans kaza yaptı.
3 YARALI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisini araçtan itfaiye ekipleri çıkarttı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralı sağlıkçılar, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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