Kahramanmaraş'ta bacağını çapa motoruna kaptıran şahıs yaşam savaşı veriyor

İHA
Kahramanmaraş'ta feci olay...
Elbistan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde evinin bahçesinde çapa makinesi ile çalışan S.K., bir anda ayağını çapa makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri makinanın demirlerini keserek şahsı bulunduğu yerden kurtardı.
Durumu ciddi
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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