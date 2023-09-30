İHA
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesinde, M.D. idaresindeki 46 BH 351 plakalı belediye otobüsü ile B.B. idaresindeki 46 H 0177 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
9 kişi yaralandı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada belediye otobüs sürücüsü ile otobüslerdeki yolcu konumunda bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralı 9 kişinin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)