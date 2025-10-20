Kahramanmaraş'ta çiftçi, ürün teslim ettiği fabrikanın sahibine yumruk attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan şeker fabrikasına şeker pancarlarını teslim eden çiftçiler, ürünlerine uygulanan firenin fazla olduğunu, kendilerine teslim edilen küspenin ise kalitesiz olduğundan dert yanıp, yönetimden bunun düzeltilmesini istedi.

Fabrikanın sahibi Ş.M., güvenlik görevlileri ile döküm sahasındayken yanına çiftçi U.B. geldi.

FABRİKA SAHİBİNE YUMRUK ATTI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda U.B., bir şeyler söyledikten sonra birden Ş.M.'ye yumruk attı.

Ş.M., aldığı darbeyle yere yığılırken güvenlik görevlileri, U.B.'ye müdahale ederek uzaklaştırdı.

Ş.M.'nin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan U.B., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.