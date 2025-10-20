Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta çiftçi, ürün teslim ettiği fabrikanın sahibine yumruk attı

Elbistan ilçesinde çiftçi U.B., teslim ettikleri şeker pancarında firenin yüksek uygulandığını öne sürerek şeker fabrikasının sahibi Ş.M.’ye yumruk attı. Olay güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan U.B., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 14:27
  • Kahramanmaraş Elbistan'da çiftçi U.B., şeker pancarındaki firenin yüksek olduğunu iddia ederek fabrika sahibi Ş.M.'ye yumruk attı.
  • Olay güvenlik kamerasına yansıdı; U.B. gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
  • Çiftçiler, ürünlerindeki firenin düzeltilmesini ve küspenin kalitesinin artırılmasını talep ediyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan şeker fabrikasına şeker pancarlarını teslim eden çiftçiler, ürünlerine uygulanan firenin fazla olduğunu, kendilerine teslim edilen küspenin ise kalitesiz olduğundan dert yanıp, yönetimden bunun düzeltilmesini istedi.

Fabrikanın sahibi Ş.M., güvenlik görevlileri ile döküm sahasındayken yanına çiftçi U.B. geldi.

FABRİKA SAHİBİNE YUMRUK ATTI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda U.B., bir şeyler söyledikten sonra birden Ş.M.'ye yumruk attı.

Ş.M., aldığı darbeyle yere yığılırken güvenlik görevlileri, U.B.'ye müdahale ederek uzaklaştırdı.

Ş.M.'nin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan U.B., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

