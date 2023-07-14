Kahramanmaraş'ta depremde vefat eden kimsesiz çocuğun mezarı yaptırıldı
İHA

Elbistan'da, depremden geriye yıkımla birlikte dinmeyecek acılar da kaldı.

Kentin her bir noktasında depremin izleri yerini korurken afetin şehitlerinin kabirlerinin bulunduğu Yeni Şehir Mezarlığı’ndaki her bir kabirde, ayrı bir hikaye ve yaşanmamışlıkların hüznü yürekleri dağlıyor.

Kabristandaki en acı manzara ise, deprem şehidi olan ancak adları belli olmadığı için sadece defin numarası ile ‘isimsiz ya da kimsesiz’ yazan mezarlar.

Kimsesiz çocuğun mezarı görenlerin yüreğini dağlıyor

Yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için gelen vatandaşlar, ‘isimsiz ve kimsesiz’ yazan mezarlardakiler için de dua ediyor.

Elbistanlı hayırsever bir vatandaşın duyarlılığı, her ne kadar tahtasında ‘kimsesiz kız çocuğu’ yazsa da kimsesiz olmadığını ispatladı.

Kahramanmaraş'ta depremde vefat eden kimsesiz çocuğun mezarı yaptırıldı

Hayırsever vatandaş mezarını yaptırdı: Sahibin Allah

Adının gizli kalmasını isteyen hayırsever vatandaş, tüm masraflarını karşılayarak ‘kimsesiz kız çocuğuna’ mezar yaptırdı.

Mezar taşına da; “6 Şubat 2023 depreminde kaybettiğimiz kimsesiz kız çocuğu. ‘Sahibin Allah" yazıldı.

Kahramanmaraş'ta depremde vefat eden kimsesiz çocuğun mezarı yaptırıldı
Kahramanmaraş'ta depremde vefat eden kimsesiz çocuğun mezarı yaptırıldı