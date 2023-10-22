Kahramanmaraş'ta direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 1 ağır yaralı

İHA
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Emirli Mahallesi yolunda R.K. (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Ortadan ikiye ayrılan araçtaki R.K. ve R.B. (22) bulundukları yerde sıkıştı.
Olay yerine gelen vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
1 ölü 1 ağır yaralı
Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.B. hayatını kaybederken hayati tehlikesi devam eden R.K. ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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