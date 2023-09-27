İHA
Düğün magandaları Türkiye'nin her bölgesinde tehlike oluşturmaya devam ediyor.
Olay bu kez, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi.
Kalabalığa rağmen ateş açtılar
Gerçekleşen bir düğün konvoyu esnasında evlerin arasında, kalabalığa rağmen tabancayla havaya ateş açıldı.
O anlar kamerada
Tabancalarına sarılan magandaların havaya kurşun yağdırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonunun kamerasına yansıdı.
Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)