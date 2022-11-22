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- Kahramanmaraş’ta ehliyetsiz sürücü 12 yaşındaki Yağmur’u hayattan kopardı
Kahramanmaraş’ta ehliyetsiz sürücü 12 yaşındaki Yağmur’u hayattan kopardı
Yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 22.11.2022 - 16:57
- Güncelleme : 22.11.2022 - 17:11
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Veysel Karani Caddesi’nde 46 VK 535 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 17 yaşındaki K.C., yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki 6’ncı sınıf öğrencisi Yağmur Yıldız’a çarptı.
Kurtarılamadı
Ağır yaralanan kız çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Talihsiz kız çocuğu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kızlarının acı haberini alan aile fertleri, gözyaşlarına boğuldu.
Ehliyeti yoktu
Yıldız’ın cansız bedeni, ön otopsinin ardından aileye teslim edildi.
Sürücünün ehliyetinin olmadığı bildirilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.