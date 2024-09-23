Kahramanmaraş'ta engelli çobanı öldüresiye döven kız kardeşler tutuklandı Andırın ilçesinde engelli çobanı öldüresiye döven ve bu anları görüntüleyen kız kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Kahramanmaraş..

Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde Seçil G. adlı kız, çobanlık yapan N.Y. koyunlarını otlatırken yanına geldi. Seçil G., çobandan kendisine ve yanındaki arkadaşına alkol almasını istedi.

ALKOL ALMADI DİYE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Çoban ise bunu kabul etmeyince Seçil G. çobanı önce tokatla darbetti, daha sonra üzerine su attı.

Bir süre sonra da sopa ile çobana işkence yaptı. Seçil G.'nin çobana dakikalarca yaptığı işkenceyi kız arkadaşı da görüntüledi.

"TACİZ ETTİ" DEDİLER

Kısa sürede hızla yayılan görüntüler sonrası genç kızlar jandarma tarafından gözaltına alınmış, ifadesinde çobanın kendilerini taciz ettiğini bu nedenle dövdüklerini öne sürmüştü.

Ancak çoban gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest kaldı.

KIZ KARDEŞLER TUTUKLANDI

Genç kızlar ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Genç kızlar savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk eldi. Mahkemeye çıkan iki kız kardeş tutuklandı.

Genç kızlar jandarma tarafından cezaevine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)