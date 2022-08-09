Kahramanmaraş'ta eşini ve kızını öldürdüğünü itiraf eden kadın adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş'ta eşini ve kızını öldürdüğünü itiraf eden kadın adliyeye sevk edildi

Eşi A.T.'yi 1997 yılında av tüfeği ile vurduğunu ve 3 yıl sonra da kızı Z.T.'yi zehirlediğini itiraf eden 75 yaşındaki H.T., adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip, Z.T.'nin ismi açıklanmayan kızının 2015'te yaptığı kayıp başvurusunu 4 ay önce raftan indirdi.

Çalışmalara başlayan ekipler, Z.T.’nin babası A.T.’nin de kaybolduğunu belirledikten sonra, şahısların aile içi cinayete kurban gittiklerini tespit etti.

DHA’nın haberine göre; H.T. (75) isimli kadın ile birlikte oğlunun da aralarında olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Kızını zehirledi, fıçıya koyup gömdü

Sorgusunda suçunu itiraf eden H.T., kocası A.T.'yi 1997'de av tüfeğiyle öldürüp evin bahçesine gömdüğünü, olaydan 3 yıl sonra da kızı Z.T.'yi zehirleyerek öldürdükten sonra içerisine koyduğu fıçı ile babasının üstüne gömdüğünü söyledi.

Kemikleri bulundu

Cinayetleri namus nedeniyle işlediğini öne süren H.T.’nin gösterdiği yerde, arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmasında baba ve kızın kemikleri bulundu.

Şüphelilerden biri sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Eşini ve kızını öldürdüğünü itiraf eden, kadın adliyeye sevk edildi VİDEO

“Anne biz buradayız korkma”

İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli ise hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye alınırken, yakınları da onlara destek verdi. Şüphelilerden birinin oğlu, "Baba yemek yedin mi?" diye sorarken, bir diğeri de "Anne biz buradayız korkma." diye seslendi.