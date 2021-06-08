Kahramanmaraş’ta eski sevgilisinin yüzüne kezzap döken kadın tahliye oldu

Eski erkek arkadaşının müstehcen görüntülerini yaydığından şüphelenen kadın, yanına aldığı kezzap ile adamın iş yerine gitti. Kezzabı adamın yüzüne boşaltan kadın hakkında tahliye kararı verildi.

Kahramanmaraş’ta ikamet eden Fatma Özdaş (44), 3 Haziran 2020 tarihinde içerisinde kezzap (sülfürik asit) olan kavanozla eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin çalıştığı iş yerine gitti.

Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan iş yerinde Gürkan K.'nin çalıştığı odaya giden Özdaş, kezzabı eski erkek arkadaşının yüzüne boşalttı.

Özdaş ve o sırada odada bulunan Yılmaz K., vücuduna gelen kezzap nedeniyle yaralandı.

Özdaş, tedavisinin ardından tutuklandı.

DAVA AÇILDI

'Kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan, 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkemenin karar duruşmasında Fatma Özdaş, Gürkan K.'nin eski erkek arkadaşı olduğunu ve sık sık kavga edip barıştıklarını söyledi.

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“BENİ ENGELLEMİŞTİ”

Olaydan bir hafta önce yolda tanımadığı kişilerce taciz edildiğini, bu kişilerin ellerinde kendisine ait cinsel içerikli videolar olduğunu söylediklerini ifade eden Özdaş, bunun üzerine Gürkan K.'yi aradığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Gürkan'a cinsel ilişkiye girdiğimiz sırada böyle bir çekim yapıp yapmadığını sordum. Bunun üzerine Gürkan böyle bir çekim yapmadığını, kendisinin olmadığını söyledi. Daha sonra kendisini aradım ancak beni engellemişti. Ulaşamadığım için videoların Gürkan tarafından paylaşıldığına dair bende şüphe oluştu.

“EVİMİ TAŞIMAK ZORUNDA KALDIM”

Yaşadığım tacizler nedeniyle evimi taşımak zorunda kaldım. Evimi boyatmıştım, boyacılardan kalan asidi poşete koyup, iş yerine giderek Gürkan'ın yüzüne poşetin içindeki maddeyi rastgele attım. Poşet içerisinde bulunan maddenin içeriğini bilmediğim için bu şekilde zarar vereceğini bilmiyordum. Pişmanım. Beraatime karar verilmesini istiyorum.”

“41 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDIM”

Özdaş'tan şikayetçi olduğunu söyleyen Gürkan K., 3 ay birliktelikleri olduğunu ve bu sürede sürekli tartıştıklarını ve evlenmek isteyince de ayrıldığını ifade etti. Gürkan K., “Telefonla konuştuğumuz dönemde Fatma bana cinsel birlikteliğimize ait video çekip çekmediğimi sordu, ben de böyle bir çekim yapmadığımı ve paylaşımda bulunmadığımı söyledim. Olay tarihinde sanık iş yerimize geldi. Yanıma gelerek elindeki poşeti 'Hadi Gürkan bu da sana' diyerek yüzüme doğru boşalttı. Ben yaralanma nedeniyle 41 gün yoğun bakımda kaldım ve tedavim halen devam etmektedir.” sözlerini kaydetti.

12 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

Kolları ve göğsünde yanıklar oluşan Yılmaz K., Özdaş'ın Gürkan K.'nin yüzüne kezzap attığı anı görmediğini, önce bir ıslaklık hissettiğini, ardından da kolları ve göğsünde yanma başladığını, 12 gün tedavi gördüğünü belirtti. Fatma Özdaş'dan şikâyetçi olduğunu söyledi.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER BULUNAMADI

Mahkeme savcısı ise mütalaasında Gürkan K.'ye ait materyallerde yapılan incelemede, Fatma Özdaş'ın iddia ettiği müstehcen görüntülerin bulunamadığını belirtti.

Bu nedenle cezada haksız tahrik indirimin uygulanmamasını talep etti. Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Fatma Özdaş'ı silah sayılan kezzap ile Gürkan K.'nin yaşamını tehlikeye sokmasından dolayı 9 yıl, Yılmaz K.'yi yaralamasından dolayı da 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

TAHLİYE OLDU

İyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, Fatma Özdaş'ın tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından Fatma Özdaş tahliye oldu.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Özdaş'ın tahliye kararına itiraz edilmesi ile Gürkan K.’nin avukatı, dosyayı istinafa taşıdı.

İstinafa yapılan müracaatta, Fatma Özdaş'ın adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanması gerektiği belirtildi.

Özdaş'ın avukatı da mahkemenin cezaları üst sınırdan ve iyi hal indirimi uygulamamasından dolayı karara itiraz edip, dosyayı istinafa taşıdı.

YENİDEN CEZAEVİNE GİRECEK

İstinaf Mahkemesi’nde görülecek dosyada verilen cezanın onanması halinde Özdaş, tutuklanarak yeniden cezaevine girecek.