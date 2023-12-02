Haberler



3. Sayfa



Kahramanmaraş'ta Filistin şalından rahatsız olan sürücü: Bir anlık öfkeyle oldu

Kahramanmaraş'ta Filistin şalından rahatsız olan sürücü: Bir anlık öfkeyle oldu Servis şoförü araçtaki kız öğrenciyle başındaki Filistin bayrak renklerinden olan şalından rahatsız olduğunu söyleyince tartışma çıktı. Görüntüler gündem olunca sürücü gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından da serbest bırakıldı.