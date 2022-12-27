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    Kahramanmaraş'ta halk otobüsü devrildi: 8 yaralı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden halk otobüsü şoförü aydınlatma direğine çarptı. Refüje devrilen otobüsteki yolculardan 8’i, kazayı yaralı olarak atlattı.
    • 27.12.2022 - 15:38
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    Kahramanmaraş'ta halk otobüsü devrildi: 8 yaralı

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsü şoförü, Ferhuş Mahallesi AFAD yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza meydana geldi.

    Aydınlatma direğine çarpan otobüs, refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yolcular tahliye edildi

    AA’nın haberine göre; devrilen otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.

    Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

    Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kahramanmaraş'ta halk otobüsü devrildi: 8 yaralı VİDEO

    Kahramanmaraş ta halk otobüsü devrildi: 8 yaralı #1


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