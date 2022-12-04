Kahramanmaraş'ta halk otobüsüne saldırı

Kahramanmaraş’ta halk otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışma korku dolu anlara neden oldu.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan Remzi Çam idaresindeki 46 H 0305 plakalı halk otobüsü ile 27 AOG 703 plakalı araç arasında yol verme tartışması yaşandı.

Halk otobüs şoförü Remzi Çam, kendisinin başka bir araç tarafından selektör ve korna ile taciz edildiğini iddia etti.

Vatandaşlar şoförü sakinleştirmeye çalıştı

Otobüsü durdurup kapıyı açarak araçtakilerle konuşmak istediğini söyleyen halk otobüs şoförü Çam, bir anda sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldığını söyledi. O anlar ise otobüsün içindeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Tartışmanın alevlendiği dakikalarda hak otobüsü içerisinde bulunan vatandaşlar otobüs şoförünü sakinleştirmeye çalıştı.

Olayın ardından halk otobüsü şoförü Remzi Çam, salgınlardan şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Olayın ne olduğunu anlamadan kapıyı açtım ve şahsıma küfürler, hakaretler yapıldı"

İHA'nın aktardığına göre olay anında yaşananları anlatan halk otobüs şoförü Remzi Çam, “Ben seyir halindeyken o sırada yolun 50-60 metre gerisinden gelen otomobil bana korna çaldı ve esnada otobüste yolcular olduğu için güzergahıma devam ettim. Bu araç beni ısrarla selektör ve korna tacizi ile beni takip eti ve korna tacizinde bulundu. Olayın ne olduğunu anlamadan kapıyı açtım ve şahsıma küfürler, hakaretler yapıldı. Aracıma saldırdılar ve 15 yolcum panikledi. Kapıyı kapattım ve cama yumrukla vurup camı patlattılar. Ben de şahsım olarak panik yaşadım. Küçük çocuklar ağladı. Korkunç dolu anlar yaşadık. Karakola gittim suç duyurusunda bulundum ve konunun takipte olduğunu ve aracın yakalanması için çalışma başlattıklarını söylediler” dedi.