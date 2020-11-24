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    Kahramanmaraş'ta hapis cezası olan 4 kişi aynı evden çıktı

    Polisin bir şüpheliyi yakalamak için girdiği evde, hapis cezası kesinleşen 3 şüpheli daha bulundu. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 16:20
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    Kahramanmaraş'ta hapis cezası olan 4 kişi aynı evden çıktı

    Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı gasp, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan 22 yıl 10 ay ceza ile aranan Yılmaz K.'yi (34) yakalamak için çalışa başlattı.

    Yapılan çalışmayla Yılmaz K.'nin Haydarbey Mahallesi'nde saklandığı ev tespit edildi.

    Ekipler, öğle saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde Yılmaz K.'nin dışında 3 kişinin daha olduğu tespit edildi.

    4 KAÇAK, AYNI EVDEN ÇIKTI

    Üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler emniyete götürüldü. Burada yapılan parmak izi kontrolünde Yılmaz K. ile birlikte yakalanan diğer şüphelilerin hırsızlık, gasp gibi suçlardan 13 yıl 5 ay ceza ile aranan Tolga K. (22), uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay ceza ile aranan Mehmet E. (35) ve hırsızlık suçlarından 10 yıl ceza ile aranan Serdal T. (36) olduğu tespit edildi.

    "BİZ TERÖRİST MİYİZ, NİYE ÇEKİYORSUN?"

    4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen bu kişiler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Biz terörist miyiz, niye çekiyorsunuz?" dedi. Şüpheliler, koronavirüs testi de yapıldıktan sonra cezaevine konuldu.

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