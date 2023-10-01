Kahramanmaraş'ta iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kameraya yansıdı Kahramanmaraş'ta iki otobüsün karıştığı ve 8 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde M.D. yönetimindeki halk otobüsü ile B.B.'nin kullandığı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden M.D. ile her iki otobüste bulunan toplam 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasında 8 kişinin yaralandığı kaza anı ise otobüs içerisinde bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)