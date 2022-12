Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde A.Ö. idaresindeki 46 ABZ 871 plakalı hafif ticari araç ile S.K. idaresindeki 06 GL 187 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı.

Kazada her iki araç sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan F.N.P. ile otomobilde bulunan E.K., O.K., T.K., O.K. yaralandı.

Hastaneye kaldırıldılar

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere kaldırdı.

Kaza kameralara yansıdı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu hafif ticari aracın takla attığı görülüyor.