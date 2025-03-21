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İHA

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde, iftar saatine kısa bir süre kala trafikte iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede tehlikeli bir boyuta ulaştı.

BİR SİLAH ÇEKTİ, DİĞERİ DE KESİCİ ALET ÇIKARDI

Öfkeli sürücülerden biri bagajını açarak bir şeyler aramaya başlarken, diğeri ise belinden çıkardığı tabancayla tehditler savurmaya başladı. Gerilim yükselirken, bagajındaki kesici alete sarılan diğer sürücü, kendisini savunmak için silahlı şahsa karşılık vermeye hazırlandı.

Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden son buldu. Yaşanan bu tehlikeli anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.