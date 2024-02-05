Kahramanmaraş'ta ilçe kaymakamı evinde ölü bulundu Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu. Ekipler kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

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İHA

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Kaymakam Mesut Coşkun’un (31) şoförü, sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı.

Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Başından vurulmuş halde bulundu

Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri, kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

Kaymakamın, bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi.

Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)