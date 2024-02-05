İHA
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Kaymakam Mesut Coşkun’un (31) şoförü, sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı.
Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Başından vurulmuş halde bulundu
Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu.
Sağlık ekipleri, kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.
Kaymakamın, bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi.
Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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