Kahramanmaraş'ta kadınların yol verme kavgası görenleri hayrete düşürdü

İHA
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi 36012’nci Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 kadın sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.
Tartışma kısa süre içerisinde alevlenerek tekme tokat kavgaya dönüştü.
Esnaf ayırmaya çalıştı
Yol ortasında birbirinin saçına yapışarak kavga eden kadınları çevredeki esnaf ayırmaya çalıştı.
Kadınların yol verme kavgası, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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