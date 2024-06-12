Kahramanmaraş'ta kadınların yol verme kavgası görenleri hayrete düşürdü
İHA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi 36012’nci Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içerisinde alevlenerek tekme tokat kavgaya dönüştü.

Esnaf ayırmaya çalıştı

Yol ortasında birbirinin saçına yapışarak eden kadınları çevredeki esnaf ayırmaya çalıştı.

Kadınların yol verme kavgası, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)