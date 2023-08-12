Kahramanmaraş'ta kalaşnikofları bahçesine gömen şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde bir şahsın silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin elinde bulundurduğu Kalaşnikof marka uzun namlulu silahları satacağı bilgisini alan ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda ikametinde ve aracında arama yaptı.
Arama yapıldı
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığında görevli çok sayıda personelin katıldığı operasyonda, ‘Namlu’ adlı bomba arama köpeği de yer aldı.
Evin bahçesinde yapılan arama esnasında bomba arama köpeğinin tepki verdiği bölgede kazı çalışması yapıldı.
2 adet Kalaşnikof bulundu
Kazı sonrasında beton büzün içine gizlenmiş halde 2 adet Kalaşnikof AK-47 marka uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 7 adet şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
99 bin 600 lira bulundu
Şüphelinin aracında yapılan aramada ise silah kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 99 bin 600 lira bulundu.
Ele geçirilen silah, para ve araç muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli H.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edildi.
Tutuklandı
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.