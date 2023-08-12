Kahramanmaraş'ta kalaşnikofları bahçesine gömen şüpheli tutuklandı Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 2 adet Kalaşnikof ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İHA

Kahramanmaraş'ta Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde bir şahsın silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin elinde bulundurduğu Kalaşnikof marka uzun namlulu silahları satacağı bilgisini alan ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda ikametinde ve aracında arama yaptı.

Arama yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığında görevli çok sayıda personelin katıldığı operasyonda, ‘Namlu’ adlı bomba arama köpeği de yer aldı.

Evin bahçesinde yapılan arama esnasında bomba arama köpeğinin tepki verdiği bölgede kazı çalışması yapıldı.

2 adet Kalaşnikof bulundu

Kazı sonrasında beton büzün içine gizlenmiş halde 2 adet Kalaşnikof AK-47 marka uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 7 adet şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

99 bin 600 lira bulundu

Şüphelinin aracında yapılan aramada ise silah kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 99 bin 600 lira bulundu.

Ele geçirilen silah, para ve araç muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli H.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edildi.

Tutuklandı

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.