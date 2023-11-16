Kahramanmaraş'ta kayıp kadın, 5 kilometre uzakta bulundu

İHA
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Boztopraklı Mahallesi'nde dün geceden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Cennet Karaoğlan'ın (56) yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Evinden 5 kilometre uzaktaki mezrada bulundu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeğinin de katılımıyla yürüttüğü çalışmada, Karaoğlan'ı 13 saat sonra evinin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki mezrada buldu.
Jandarma personelince bulunduğu yerden alınan Karaoğlan, sağlık kontrolleri için Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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