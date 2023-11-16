Kahramanmaraş'ta kayıp kadın, 5 kilometre uzakta bulundu
İHA

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Boztopraklı Mahallesi'nde dün geceden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Cennet Karaoğlan'ın (56) yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Evinden 5 kilometre uzaktaki mezrada bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeğinin de katılımıyla yürüttüğü çalışmada, Karaoğlan'ı 13 saat sonra evinin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki mezrada buldu.

Jandarma personelince bulunduğu yerden alınan Karaoğlan, sağlık kontrolleri için Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)