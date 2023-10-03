Kahramanmaraş'ta kepçe evine hasar verdi! Evinde temiz yaptı Depremden etkilenen Malatya'da, ağır hasar gören 6 katlı binanın yıkımında, yanındaki hafif hasarlı 7 katlı apartman da kepçenin değmesiyle hasar gördü. Ev sahibi dairesine girerek tuğla parçalarını temizledi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor...

Ağır hasarlı bir binanın enkaz kaldırma çalışması sırasında yandaki hafif hasarlı 7 katlı binaya kepçe değdi.

Bunun ardında olayı öğrenip, apartmanın en üst katındaki dairesine gelen Ersin Aslan, evinin içine düşen tuğlaları temizledi.

"Bir şey olmaz, evimi temizliyorum"

Duvarı yıkılan eve giren Ersin Aslan, tuğlaları aşağı attı.

Sokaktan geçenlerin uyarılarına aldırmayan Aslan, "Bir şey olmaz, evimi temizliyorum." diyerek, temizliğe devam etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)