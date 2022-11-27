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- Kahramanmaraş'ta küle dönen camide Kur'an-ı Kerim zarar görmedi
Kahramanmaraş'ta küle dönen camide Kur'an-ı Kerim zarar görmedi
Dulkadiroğlu ilçesinde alevlere teslim olan cami kullanılamaz hale geldi. Caminin içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim ise hasar almadı.
- 27.11.2022 - 14:09
Kahramanmaraş'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Dulkadiroğlu ilçesi Akyar Camii'nde bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Cami kül oldu, Kur'an-ı Kerim yanmadı
İHA'nın haberine göre, yangında cami kullanılmaz hale geldi.
Camide her eşya zarar görürken Kur'an-ı Kerim yanmadı.
Kur'an-ı Kerim itfaiye ekiplerince görevliye teslim edildi.