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    Kahramanmaraş'ta küle dönen camide Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

    Dulkadiroğlu ilçesinde alevlere teslim olan cami kullanılamaz hale geldi. Caminin içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim ise hasar almadı.
    • 27.11.2022 - 14:09
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    Kahramanmaraş'ta küle dönen camide Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

    Kahramanmaraş'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Dulkadiroğlu ilçesi Akyar Camii'nde bilinmeyen nedenle yangın başladı.

    Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

    Cami kül oldu, Kur'an-ı Kerim yanmadı

    İHA'nın haberine göre, yangında cami kullanılmaz hale geldi.

    Camide her eşya zarar görürken Kur'an-ı Kerim yanmadı.

    Kur'an-ı Kerim itfaiye ekiplerince görevliye teslim edildi.

    Kahramanmaraş ta küle dönen camide Kur an-ı Kerim zarar görmedi #1

    Kahramanmaraş ta küle dönen camide Kur an-ı Kerim zarar görmedi #2

    Kahramanmaraş ta küle dönen camide Kur an-ı Kerim zarar görmedi #3

    Kahramanmaraş ta küle dönen camide Kur an-ı Kerim zarar görmedi #4


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