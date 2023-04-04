Kahramanmaraş'ta kuyumcudan çalınan 33 bilezikten 30'u imitasyon çıktı Afşin ilçesinde, camını kırdığı kuyumcudan 30'u imitasyon 33 bilezik çalan zanlı tutuklandı.

AA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun güvenlik kameralarına zarar verilip, camları kırılan iş yerinden bilezik çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemede çalınan 33 bileziğin 3'ünün altın, diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.

Polis, iş yeri ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti.

Şüpheli gözaltına alındı

Hırsızlık şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kuyumcudan çalınan bilezikler sahibine teslim edildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.