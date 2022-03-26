Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
662.664
1.74%
BTXN Coin
40.35
-2.72%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi, hurda malzemelerden motosiklet yaptı

    17 yaşındaki bir lise öğrencisi Yusuf Azim Yardımcı, kurduğu atölyede hurda malzemelerden sıfırdan motosiklet yaptı.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 10:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi, hurda malzemelerden motosiklet yaptı

    Kahramanmaraş’ın Oniki ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Yusuf Azim Yardımcı, hayali olan atölyeyi kurarak hurdadan aldığı malzemelerle sıfırdan motosiklet yaptı.

    Yardımcı, 4 tekerlekli araba yapmak için de projenin hazır olduğunu söyledi. Bir aylık bir süreçte hurda malzemelerden sıfırdan ürün yapma nedeninin para kazanmak değil, kendi projelerini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

    “Küçüklüğümden bu yana hayalim de hep kendime ait bir atölyem olsun istemiştim. Geçen yıl atölyeyi yapmak için adım atarak üretime geçtik.

    “KİMSEDEN DESTEK GÖRMEDEN”

    Bu süreçte atölye için kimseden destek görmeden, tamamen kendi çabalarımla oluşturduk. Şu ana kadar toplam hurda malzemelerden 3 motor yaptık. Toplam maliyet 20 bin civarında. İlerleyen yıllarda daha güzel planlarım var.

    Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi, hurda malzemelerden motosiklet yaptı #1

    “RESMİ OLARAK VE RUHSATLI OLARAK YAPIYORUZ”

    Yaptığımız ürünler tamamen devlet onaylı. İşimizi de resmi olarak ve ruhsatlı olarak yapıyoruz. Plakalı hurda motorları alarak sıfırdan malzeme alarak, boyasını, cıvatalarını işleyerek satışa çıkarıyoruz. Ortalama bir motosiklet kışın boyasının kuruma sürecinden dolayı 1 ay süreyle hazır hale geliyor, yazın ise 15 günde bitiyor. Bunu yapmamdaki amaç para kazanmak değil, kendi projelerimi yapmak. Kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz.

    Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi, hurda malzemelerden motosiklet yaptı VİDEO

    “PROJELER ARASINDA 4 TEKERLEKLİ ARABA, 3 TEKERLEKLİ ARAÇ, DÜNYANIN EN UZUN BİSİKLETİ VAR”

    Bu yaz için planımız 4 tekerlekli araç yapmak. Araç tamamen kendi üretimimiz olacak ve sıfırdan alınacak demirlerden üretim yapılacak. Daha sonra ise 3 tekerli araç yapacağız. Bu atölyede ürettiğimiz motosikletler var ve atölyede bulunan her şeyi kendimiz yaptık. Burada gerçekleştireceğim projeler arasında 4 tekerlekli araba, 3 tekerlekli araç, dünyanın en uzun bisikleti var. Dünyanın en uzun motosikletini de yapacağız. Bunların hepsi hazırlanmış ve projesi çizildi. 8 metre 10 santim dünyanın en uzun motoru. Biz bunu burada trafiğe kapalı alanda deneyeceğiz. Yeni bir projemiz bitti ve 3 tane toplam motor yaptık.”

    Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi, hurda malzemelerden motosiklet yaptı #2

    Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi, hurda malzemelerden motosiklet yaptı #3


    İlginizi Çekebilir

    Joe Biden, Ukrayna sınırında
    Dünya

    Joe Biden, Ukrayna sınırında

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Maltepe'de alkollü sürücü 4 araca çarptı
    3. Sayfa

    Maltepe'de alkollü sürücü 4 araca çarptı

    Görüş Bildir