17 yaşındaki bir lise öğrencisi Yusuf Azim Yardımcı, kurduğu atölyede hurda malzemelerden sıfırdan motosiklet yaptı.

Kahramanmaraş’ın Oniki ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Yusuf Azim Yardımcı, hayali olan atölyeyi kurarak hurdadan aldığı malzemelerle sıfırdan motosiklet yaptı.

Yardımcı, 4 tekerlekli araba yapmak için de projenin hazır olduğunu söyledi. Bir aylık bir süreçte hurda malzemelerden sıfırdan ürün yapma nedeninin para kazanmak değil, kendi projelerini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

“Küçüklüğümden bu yana hayalim de hep kendime ait bir atölyem olsun istemiştim. Geçen yıl atölyeyi yapmak için adım atarak üretime geçtik.

“KİMSEDEN DESTEK GÖRMEDEN”

Bu süreçte atölye için kimseden destek görmeden, tamamen kendi çabalarımla oluşturduk. Şu ana kadar toplam hurda malzemelerden 3 motor yaptık. Toplam maliyet 20 bin civarında. İlerleyen yıllarda daha güzel planlarım var.





“RESMİ OLARAK VE RUHSATLI OLARAK YAPIYORUZ”

Yaptığımız ürünler tamamen devlet onaylı. İşimizi de resmi olarak ve ruhsatlı olarak yapıyoruz. Plakalı hurda motorları alarak sıfırdan malzeme alarak, boyasını, cıvatalarını işleyerek satışa çıkarıyoruz. Ortalama bir motosiklet kışın boyasının kuruma sürecinden dolayı 1 ay süreyle hazır hale geliyor, yazın ise 15 günde bitiyor. Bunu yapmamdaki amaç para kazanmak değil, kendi projelerimi yapmak. Kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz.

Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi, hurda malzemelerden motosiklet yaptı VİDEO



“PROJELER ARASINDA 4 TEKERLEKLİ ARABA, 3 TEKERLEKLİ ARAÇ, DÜNYANIN EN UZUN BİSİKLETİ VAR”

Bu yaz için planımız 4 tekerlekli araç yapmak. Araç tamamen kendi üretimimiz olacak ve sıfırdan alınacak demirlerden üretim yapılacak. Daha sonra ise 3 tekerli araç yapacağız. Bu atölyede ürettiğimiz motosikletler var ve atölyede bulunan her şeyi kendimiz yaptık. Burada gerçekleştireceğim projeler arasında 4 tekerlekli araba, 3 tekerlekli araç, dünyanın en uzun bisikleti var. Dünyanın en uzun motosikletini de yapacağız. Bunların hepsi hazırlanmış ve projesi çizildi. 8 metre 10 santim dünyanın en uzun motoru. Biz bunu burada trafiğe kapalı alanda deneyeceğiz. Yeni bir projemiz bitti ve 3 tane toplam motor yaptık.”