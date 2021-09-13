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    Kahramanmaraş'ta masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı

    Polisin masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda müşterilerin 200 ve 300 liralık borçlarının olduğu defterler bulunurken, gözaltına alınan 29 şahıstan 6 kadının zorla tutulduğu belirlendi.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 12:05
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    Kahramanmaraş'ta masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı

    Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği Ahlak Büro Masası, fuhuş yapanlara yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler tarafından, yaklaşık 4 ay boyunca yapılan planlı çalışma sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

    Suç örgütünü organize ettiği belirlenen Z.G (41), G.A (37), S.G (46) ikamet, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı arama yapan ekipler, çok sayıda cep telefonu, flash bellek, bilgisayar ve cinsel ürünlere el koydu.

    Kahramanmaraş ta masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı #1

    MÜŞTERİLERE AİT BORÇ DEFTERİ BULUNDU

    Ekipler tarafından bir masaj salonunda yapılan aramalarda dikkat çeken bir görüntü de cinsel materyaller ve müşterilerin borç defteri çıktı. Borç defterinde müşterilerin 200 lira, 300 lira gibi rakamların yazılı borçları olduğu görüldü.

    Kahramanmaraş ta masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı #2

    ŞANTAJ ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPILIYOR

    Olayla ilgili masaj salonu kapatılırken, şantaja uğrayanların olup olmadığı ise araştırılıyor.

    Kahramanmaraş'ta masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı VİDEO


    Kahramanmaraş ta masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı #3

    6 KADIN MAĞDUR

    Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8'i kadın 29 kişi gözaltına alındı. Kadınların 2’sinin şüpheli, 6’sının da mağdur olduğu öğrenildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kahramanmaraş ta masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı #4

    Kahramanmaraş ta masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı #5

    Kahramanmaraş ta masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı #6

    Kahramanmaraş ta masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı #7

    Kahramanmaraş ta masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı #8

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