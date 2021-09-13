Polisin masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda müşterilerin 200 ve 300 liralık borçlarının olduğu defterler bulunurken, gözaltına alınan 29 şahıstan 6 kadının zorla tutulduğu belirlendi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği Ahlak Büro Masası, fuhuş yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından, yaklaşık 4 ay boyunca yapılan planlı çalışma sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Suç örgütünü organize ettiği belirlenen Z.G (41), G.A (37), S.G (46) ikamet, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı arama yapan ekipler, çok sayıda cep telefonu, flash bellek, bilgisayar ve cinsel ürünlere el koydu.

MÜŞTERİLERE AİT BORÇ DEFTERİ BULUNDU

Ekipler tarafından bir masaj salonunda yapılan aramalarda dikkat çeken bir görüntü de cinsel materyaller ve müşterilerin borç defteri çıktı. Borç defterinde müşterilerin 200 lira, 300 lira gibi rakamların yazılı borçları olduğu görüldü.





ŞANTAJ ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Olayla ilgili masaj salonu kapatılırken, şantaja uğrayanların olup olmadığı ise araştırılıyor.

Kahramanmaraş'ta masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı VİDEO











6 KADIN MAĞDUR

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8'i kadın 29 kişi gözaltına alındı. Kadınların 2’sinin şüpheli, 6’sının da mağdur olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.