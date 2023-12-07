DHA
Kahramanmaraş'ta takdir toplayan bir olay yaşandı.
Dulkadiroğlu ilçesinde, gündüz saatlerinde kaldırımda bekleyen E.N. isimli kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.
Vatandaşlar yardım etti
Ardından yere yığılan kadını çevredeki vatandaşlar fark etti.
Bu sırada müdahale edilirken, yoldan geçen otobüsü durduran vatandaşlar sürücüye durumu anlattı.
Otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Kadının imdadına yetişen sürücü, güzergahını değiştirerek kadını hastaneye yetiştirdi.
Acil serviste tedaviye alınan E.N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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