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Kahramanmaraş'ta otobüs şoförü yol kenarında fenalaşan kadının imdadına yetişti

Kahramanmaraş'ta otobüs şoförü yol kenarında fenalaşan kadının imdadına yetişti Yol kenarında servis beklerken fenalaşan E.N. isimli kadın yere yığıldı. Bu sırada durağa yanaşan otobüs şoförü duruma duyarsız kalmadı ve kadını araca alarak hastaneye götürdü.