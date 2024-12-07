Kahramanmaraş'ta pancar yüklü tır devrildi

İHA
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Erçene Mahallesi'nde yoğun sis, kazaya neden oldu.
Yoğun sisin olduğu Erçene çevreyolu kavşağında tır, sürücüsü İ.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Tırın devrilmesiyle dorsesinde yüklü olan pancarlar yola döküldü.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.
TIR SÜRÜCÜSÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından yol geçici olarak trafiğe kontrollü şekilde kapatıldı. Kaza ile inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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