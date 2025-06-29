Kahramanmaraş'ta pes dedirten anlar: Ambulansa yol vermedi

Kahramanmaraş Doğu Çevre yolunda, trafikte bu kadar da olmaz dedirten anlar yaşandı.

İçerisinde kalp hastasını taşıyan ambulans, seyir halindeyken önünde seyreden otomobilden yol istedi.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar ambulanstakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ambulans içindeki sağlık personeli, "Ambulansa yol ver" diyerek otomobil sürücüsünden yol istedi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay sonrası Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri harekete geçti.

Ambulansa yol vermeyen sürücüye, 55/1-c maddesinden işlem yapılacağı öğrenildi.

HASTANIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan ambulans ile Özel Megapoint Hastanesi'ne kaldırılan hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.