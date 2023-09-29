Kahramanmaraş'ta polisten kaçan sürücüye 30 bin 870 lira ceza kesildi Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin ihtarına uymayıp kaçan sürücü 25 kilometre kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye 30 bin 870 lira da cezai işlem uygulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarı yaptığı D.M. idaresindeki otomobil kaçmaya başladı. Bir müddet kovalamaca sonucu gözden kaybolan otomobil, 25 kilometre uzaktaki Onikişubat ilçesinin kırsal Dadağlı Mahallesi'nde görüldü. Gözaltına alındı İlçe jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu kaçan otomobil yakalandı. Sürücüsü gözaltına alınırken birçok suç kaydının olduğu öğrenildi. Sürücüye çeşitli maddelerden 30 bin 870 lira idari para cezası kesildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)