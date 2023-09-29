İHA
Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarı yaptığı D.M. idaresindeki otomobil kaçmaya başladı.
Bir müddet kovalamaca sonucu gözden kaybolan otomobil, 25 kilometre uzaktaki Onikişubat ilçesinin kırsal Dadağlı Mahallesi'nde görüldü.
Gözaltına alındı
İlçe jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu kaçan otomobil yakalandı.
Sürücüsü gözaltına alınırken birçok suç kaydının olduğu öğrenildi.
Sürücüye çeşitli maddelerden 30 bin 870 lira idari para cezası kesildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)