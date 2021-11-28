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    Kahramanmaraş'ta sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü 1 yaralı

    Onikişubat ilçesinde sepetli motosiklet şarampole devrildi. Motosiklette bulunan 2 kişinin ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede 1 kişi kurtarılamadı.
    • AA
    • 28.11.2021 - 12:39
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    Kahramanmaraş'ta sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü 1 yaralı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 73 yaşındaki Mahmut Bacak kontrolündeki sepetli motosiklet şarampole devrildi.

    Kaza sırasında sepetli motosiklette bulunan Meliha (41) ve Esme Bacak (62) ağır yaralandı.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    Tedavi altına alınan Esme Bacak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Kahramanmaraş ta sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü 1 yaralı #1

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