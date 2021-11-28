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- Kahramanmaraş'ta sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Onikişubat ilçesinde sepetli motosiklet şarampole devrildi. Motosiklette bulunan 2 kişinin ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede 1 kişi kurtarılamadı.
- AA
- 28.11.2021 - 12:39
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 73 yaşındaki Mahmut Bacak kontrolündeki sepetli motosiklet şarampole devrildi.
Kaza sırasında sepetli motosiklette bulunan Meliha (41) ve Esme Bacak (62) ağır yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan Esme Bacak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.