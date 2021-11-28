Kahramanmaraş'ta sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Türkiye'de bir ilk: Köyler kalkınmak için şehir değiştirecek

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Fransa ordusuna ait konvoylar, Burkina Faso ve Nijer'de engellendi

Erdoğan, Reisi ile görüştü

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