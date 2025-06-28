Kahramanmaraş’ta silahlı kavga

Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar....

Onikişubat ilçesinde yürüyen bir şahıs, husumetli olduğu öne sürülen iki kişi ile karşılaştı.

Taraflar, sebebi bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı.

SALDIRI ANINI KAYDETTİ

Tartışma sonrası bir şahıs, elindeki tüfekle diğer şahsa ateş açıp bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Olayı görenler cep telefonu kamerası ile o anları kayda alırken, 112 Acil Komuta Merkezi'ne de bilgi verdi.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN DA YARALI DA KAÇTI

Bu sırada yaralı, olay yerindeki bir araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Polis hem yaralıya hem de şüpheliye ulaşmak için bölgede çalışma başlattı.