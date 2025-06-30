Kahramanmaraş'ta silahlı kavga yaşandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ö.F.Ş. ile M.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

1 YARALI

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.C.Ş’nin tüfeğinden çıkan saçmalar M.C.’nin bacağına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

SİLAHI BİR APARTMANIN GİRİŞİNE BIRAKARAK BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Şüpheli silahı bir apartmanın girişine bırakarak bölgeden uzaklaşırken, bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.