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- Kahramanmaraş’ta silahlı kız kaçırma kavgası: 1 ölü
Kahramanmaraş’ta silahlı kız kaçırma kavgası: 1 ölü
- DHA
- 22.08.2021 - 16:32
- Güncelleme : 22.08.2021 - 16:43
Kahramanmaraş’ın merkez ilçesine bağlı Onikişubat ilçesinin Önsen Mahallesi'nde, kaçırılan genç bir kızın yakınları M.Ö., Y.Ö. ile Halil Parlakdemir (35), Y.P.(22), H.P.(35), Ö.S. (55) ve A.P. (30) arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Halil Parlakdemir, Ö.S, A.P, M.Ö. ile Y.Ö. yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kahramanmaraş’ta silahlı kız kaçırma kavgası ViDEO
HAYATA TUTUNAMADI
Parlakdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.
Hayatını kaybeden Parlakdemir'in cenazesi, otopsi için morga konuldu.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alınırken, jandarma yeni bir olay çıkma ihtimaline karşı mahalle içerisinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Yaralanan 4 kişinin tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.