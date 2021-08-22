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Kahramanmaraş’ta silahlı kız kaçırma kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta silahlı kız kaçırma kavgası: 1 ölü

Kız kaçırma nedeni ile iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.